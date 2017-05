TMW RADIO - De Marco: "Orsato, che errore. Ma Strootman doveva aiutarlo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex arbitro Andrea De Marco ha analizzato le decisioni arbitrali della trentaquattresima giornata di Serie A ai microfoni di TMW Radio: "Rigore Roma? E' difficile che Orsato sbagli. Magari ieri nel derby ha accusato la stanchezza dovuta alle tante partite ravvicinate. Avrebbe avuto bisogno della VAR in alcune situazioni di gioco, la tecnologia l'avrebbe salvato. Dal movimento di Wallace e la caduta di Strootman, comunque, sembra che il calciatore della Roma sia davvero stato colpito. L'addizionale e l'arbitro non sono riusciti a vedere l'azione con profondità, a differenza del replay delle tv. E' stato un errore, anche se alla fine non è pesato sul risultato finale. Squalifica Strootman? Se il Giudice Sportivo ravviserà una chiara ed evidente simulazione arriverà sicuramente una squalifica di due giornate, come successo in passato per altri calciatori. Strootman avrebbe dovuto dire all'arbitro che l'avversario non l'aveva toccato. Cori razzisti per Muntari? Il procedimento corretto è quello adottato da Irrati in Lazio-Napoli dello scorso campionato. L'arbitro deve interrompere il gioco e far sì che i tifosi smettano di avere questo comportamento. Credo che ieri l'arbitro non si sia accorto di questi cori, mi sembra di aver capito che Muntari sia stato attaccato solamente da alcuni tifosi circostanti. Altrimenti sarebbe stata sospesa la partita. Conferenze arbitri? Sono favorevole alle spiegazioni post-gara degli arbitri. La gente così capirebbe che si tratta di semplici errori e gli animi si stempererebbero. L'arbitro è un essere umano che può sbagliare come tutti".