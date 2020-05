TMW RADIO - De Nicola: "Serie A, perché non si ascoltano i medici del calcio?"

tmwradio De Nicola: "Serie A, perché non si ascoltano i medici del calcio?"

L'ex responsabile dello staff medico del Napoli, Alfonso De Nicola, ha parlato nel corso di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, della questione ripresa della Serie A.

Cosa ne pensa di questa situazione?

"C'è uno scarico di responsabilità di chiunque può prendersi una qualunque responsabilità. Come medici del calcio abbiamo sempre cercato che ci fosse un contratto da parte dei club. E ora che facciamo, scarichiamo le responsabilità ai medici del calcio?

Che ne pensa del comitato tecnico-scientifico?

"Ho dubbi sul comitato tecnico-scientifico, che non può stabilire le difficoltà di una società di calcio nell'applicare certe normative. Prima vanno consultati i medici di calcio. Ci sarà da fare degli investimenti strutturali importanti. Come fa una società che ce la fa a malapena ad andare avanti a fare tutte le cose del protocollo? Non ci hanno neanche pensato forse a interpellarci. Castellacci è il nostro riferimento, non so perché non è stato consultato. Forse non hanno voluto ascoltarlo o si sono semplicemente dimenticati".

Si dovrebbe seguire il modello tedesco?

"Sono d'accordo nell'isolare solo il contagiato. E poi darei fiducia al senso civico dei calciatori".