De Paola: "CR7 anno orribile? Non capisco come si possa dirlo"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto durante “L’Editoriale” di TMW Radio per parlare di Euro 2020 e dei temi caldi del giorno. Queste le sue parole:

Su Ronaldo e il Portogallo

“Non capisco come si possa definire anno orribile quello di Ronaldo. Si può dire al massimo che è l’anno più in ombra della sua carriera, ma non definirlo orribile. Quello che a me dispiace è che si punti il dito sempre contro la stessa squadra: la Juventus. Ridurre il calcio a invidia pura e odio sportivo lo condannerò sempre”

Che Belgio troverà l’Italia?

“L’Italia ha migliori chance contro il Belgio piuttosto che con il Portogallo che è più squadra e si è visto nel secondo tempo di ieri. Il tiro su cui Hazard jr. ha trovato la rete della vittoria è una papera clamorosa di Rui Patricio, c’era effetto ma era centralissimo. Non poteva diventare un gol”.