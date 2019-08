TMW RADIO - De Paola: "Inter, tutto merito di Conte. Ma che peccato Icardi..."

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paolo De Paola è intervenuto in diretta a TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà': "Tutto quello che si dice sull'Inter si può riassumere con una parola: Conte. La sua mano è troppo evidente nelle prestazioni di Ranocchia e Candreva, ieri super positivi. Sensi mi ha impressionato più di tutti per come si è inserito nell'Inter. Per me è stato il migliore in campo ieri. Se Icardi dovesse rimanere all'Inter, non è escluso che si possano mettere in mezzo gli avvocati. Possibile che la vicenda quindi si risolva legalmente. Più passa il tempo e più ci rimette l'Inter, che ha svalutato un patrimonio".