tmw radio De Paola: "Juric aveva tutto il diritto di arrabbiarsi per la domanda"

Il direttore Paolo De Paola interviene durante l'Editoriale di TMW Radio per commentare i risultati dell'ultima giornata di campionato. Di seguito le sue parole:

Sullo sfogo di Juric

“Juric aveva tutto il diritto di arrabbiarsi per quella domanda. Dallo studio di Sky nemmeno dovevano difendere il giornalista, è una domanda che non ci sta perché va contro il principio della lealtà nello sport. Il Verona ha fermato la Juventus, ha battuto il Napoli all’andata. Non ho mai visto il Verona regalare qualcosa a qualcuno”

Su De Laurentiis e Gattuso

“Non ci meraviglia nemmeno tanto. De Laurentiis è così: abbina grandi cadute a grandi amori. Ma mi chiedo, quando il Napoli farà il salto di qualità per diventare competitivo per lo Scudetto? Lo stesso ragionamento si può fare anche con la Lazio. Negli ultimi 30 anni solamente in due anni ravvicinati ci sono stati gli Scudetti di Roma e Lazio, sennò c’è stato un dominio di Milan, Inter e Juventus”.

Sull’Atalanta

“Gasperini cosa ha vinto nella sua carriera? Quando dice ‘io sono già contento così’, non sta né in cielo né in terra. I cicli sono altri, quando vinci dei trofei come fece la Sampdoria di 30 anni fa. Il fatto che le squadre vogliono solo sopravvivere nella fascia alta della classifica non serve niente”.

Sull'esclusione di Ronaldo

“Secondo me Ronaldo i suoi 29 gol li ha fatti, è stata una scelta condivisa di rimanere in panchina. La partita con il Bologna non è un test probante per la Juventus senza CR7. Mi sembra più problematico creare un approccio senza Cristiano”.