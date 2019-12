TMW RADIO - De Paola: "Sarri è bocciato, mi aspettavo uno con gli attributi"

Il noto giornalista Paolo De Paola è intervenuto durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio per commentare la sconfitta della Juventus contro la Lazio: "Sarri? Mi aspettavo una rivoluzione e un allenatore con le palle. Invece si sta dimostrando forte con i deboli e debole con i forti. La squadra non riesce a rimanere alta, è un suicidio per la difesa. Sabato ho visto una Juventus indecente, poteva prendere anche 4-5 gol, sugli angoli i giocatori si perdevano le marcature. Non vedevo una squadra così dall'epoca prima di Conte. Sarri per ora è bocciato, sono molto critico su questi suoi primi mesi. Non è scontato il 9° Scudetto consecutivo, soprattutto perchè l'Inter ha un grande carattere e tanta grinta. La Lazio è una sorpresa ma rimane una squadra estemporanea e discontinua".