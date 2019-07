TMW RADIO - Del Genio: "Napoli, nodo attacco. Rodrigo meglio di Milik?"

Direttamente da Dimaro Folgarida, sede del ritiro estivo del Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le ultime vicende legate alla formazione di Carlo Ancelotti. "La gioia dei tifosi presenti in Trentino? C'è entusiasmo ma Dimaro è una storia a sé, l'entusiasmo va misurato al San Paolo. L'anno scorso era assente, invece il ritiro di Dimaro ospita un certo tipo di tifoseria. Non ci sono partite, dunque mancano tensioni, poi c'è il mercato che fa sognare. Quindi l'entusiasmo viene rimandato a quando il Napoli giocherà a Fuorigrotta", ha detto durante la trasmissione A Tutto Napoli in onda sulle frequenze digitali di TMW Radio.

Il Napoli continua a lavorare per James, mentre si parla tanto di Icardi. Chi può servire di più ad Ancelotti? "Dico entrambi, James e Icardi. Il Napoli deve giocare con quattro attaccanti, tre elementi dietro l'unica punta, quindi deve avere 7-8 elementi offensivi in organico. Se escono Ounas e Verdi servono altri due calciatori, non prenderei due rinforzi con le stesse caratteristiche ma soltanto uno di questi e un altro che possa fare la prima punta. Così da completare il reparto. Poi bisogna chiarire che prendere Icardi o Rodrigo è un conto, se bisogna prendere un'alternativa a Milik è un altro discorso. Bisogna tesserare calciatori forti, voglio vedere il pacchetto offensivo al 2 settembre prima di dire se il Napoli è migliorato o meno in attacco".

Cosa manca a questo Napoli? "In difesa manca il difensore mancino, a centrocampo dovrebbe arrivare Elmas. Poi c'è il nodo offensivo da sciogliere. Nella scorsa stagione il Napoli ha creato tanto, concretizzando abbastanza ma non tantissimo. Quindi bisogna migliorare in questo aspetto".

Piace Rodrigo, ma è più forte di Milik? Altrimenti tesserarlo al posto del polacco non avrebbe senso. "E' una chiave di lettura che utilizzo sempre. Voglio sempre sapere chi arriva al posto di chi. Se arriva qualcuno fortissimo al posto di un calciatore forte, si migliora. Altrimenti no. Rodrigo gioca meglio con la squadra, Milik invece fa più gol. Le differenze sono queste. Ancelotti vuole allestire un attacco con i vari Lozano, Rodrigo, Mertens, James, Younes, Callejon. Tutti calciatori veloci e bravi tecnicamente, senza un ariete d'area di rigore. Questo è il ragionamento che sta facendo l'allenatore, quindi bisogna accettarlo. Però, secondo me, avere un uomo d'area di rigore può essere utile in certi momenti".