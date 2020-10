tmwradio Delio Rossi: "Lazio, puoi fare bene in Champions. Chiesa è da Juve"

A parlare dell'attualità a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Delio Rossi.

Un commento sui sorteggi di Champions. Per la Lazio che girone è?

"Per me la Champions è un bel pensiero. Quello con cui ho centrato quell'obiettivo era un gruppo che non era programmato per raggiungere quell'obiettivo. Sono sensazioni importanti. Questa squadra ha fatto il salto di qualità, questa sì è una Champions programmata e voluta. Credo che trovi un girone dove può fare bella figura".

Che idea si è fatto dell'Inter?

"Penso che Conte sia un allenatore che ha la forza di farsi comprare dei giocatori funzionali al suo sistema di gioco. E ha la forza di farsi comprare giocatori già pronti. Se inserisci Kolarov e Vidal non inserisci giocatori da formare".

Quante chance ha di passare il turno?

"L'Inter è inferiore solo al Real, magari passa come seconda".

Sorteggio non benevolo per Juve, che sfiderà il Barcellona:

"Sono due fuoriclasse Ronaldo e Messi, difficile dire chi potrà avere la meglio. Io li vedrei bene insieme. Sanno fare tanti gol ma sono così diversi. Io pagherei per vedere Messi, da allenatore prenderei Ronaldo. Messi ha fantasia, estro, mentre Ronaldo è potenza pura ed è più decisivo nei momenti decisivi".

Pirlo sulla panchina della Juve, che ne pensa?

"E' stato un grande campione, è un ragazzo molto intelligente. Partire da così in alto vuol dire che magari non sei subito pronto. Ma se sei lì, hai le caratteristiche giuste. La forza di Pirlo sarà la società e i veterani, che lo appoggeranno. Sicuramente sarà sostenuto da tutti".

Atalanta in un girone complicato con Ajax e Liverpool:

"E' sempre lì e poi è partita benissimo rispetto alle altre stagioni. Il Liverpool è nettamente superiore ma l'Ajax non è quello che ha battuto la Juve, ha venduto i giocatori migliori. Sembra un girone proibitivo ma ha ottime possibilità di passare".

Atalanta che può ambire allo Scudetto? E Lazio ridimensionata dopo il ko con i bergamaschi?

"Paradossalmente la Lazio non ha giocato male, ma al momento l'Atalanta è molto più forte delle altre, anche fisicamente. La Lazio aveva fuori giocatori importanti. Da qui a dire che l'Atalanta può lottare per lo Scudetto ce ne passa. Se tengono questa condizione, può farcela. Ma sarà dura".

Milan che va bene in campionato ma fatica in Europa:

"Il Rio Ave aveva battuto il Besiktas, quindi una avversario di livello. Non ha fatto una grande partita contro un avversario inferiore, ma alla fine è passato. Mancavano diversi elementi, davanti giocava quasi con due Primavera ed è dura così. Sta facendo benissimo, una politica diversa da quella dell'Inter, formando giovani che però vivono di alti e bassi. Se vuoi vincere subito, devi fare come l'Inter, altrimenti se vuoi crescere devi fare come il Milan".

E il Napoli dove può arrivare?

"Ha fatto molto meno di quello che poteva fare, con Rino la squadra si è dimostrata più forte. Dipenderà molto da come finirà il mercato. Se rimane Koulibaly, e con la testa giusta, è un conto, se lo vendono è un altro. Può essere una pretendente per la Champions ma non per lo Scudetto. Servirebbe un centrocampista di un livello importante".

Chiesa fa bene a tentare il salto dalla Fiorentina alla Juventus?

"Meglio buttarsi dall'alto e fa bene. Se ti sceglie la Juve, vuol dire che ti ritiene un giocatore importante. Credo sia una sfida stimolante, è destinato a una grande squadra. Se vuoi diventare grande, devi andare in un grande club".