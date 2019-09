TMW RADIO - Desideri: "Roma, bene così. Fonseca grande motivatore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex centrocampista Stefano Desideri è intervenuto a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, per dire la sua sulla Roma: "Mi è piaciuta la partita di ieri sera, sta esprimendo un buon gioco. Ora sta migliorando anche in difesa. Si sta formando molto bene. Fonseca mi piace perché è un grande motivatore. Chi emerge ora nel gruppo? Di sicuro Lorenzo Pellegrini, ha fatto il salto di qualità sia con i giallorossi che in Nazionale".