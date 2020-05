tmwradio Dg Federcalcio San Marino: "Ripresa? Abbiamo il problema dei tanti atleti italiani"

Luigi Zafferani, segretario generale della Federcalcio di San Marino, è intervenuto in diretta nel corso di Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio: "Con l'ultimo decreto, che ha riaperto agli sport, anche gli atleti degli sport di squadra possono allenarsi, seppure individualmente. Noi abbiamo la problematica che molti atleti provengono dal territorio italiano, e non possiamo controllarli. Dobbiamo ancora aspettare, la delibera è stata emessa in accordo con il gruppo di coordinamento per avere una tutela della salute al 100%".

Quanto tempo pensate servirà per concludere la stagione?

"La settimana scorsa abbiamo incontrato i vari club, cominciando ad ipotizzare un calendario e dando la possibilità a tutti di allenarsi per 15-20 giorni, in gruppo ovviamente. Noi con quattro giornate di campionato, un format ridotto rispetto all'originale, e con due giornate di Coppa Titano dovremmo concludere. Tutto sta nel capire quando sarà possibile iniziare ad allenarsi".

Se foste costretti a dare lo stop opterete per il merito sportivo?

"Sì. Comunicheremo le tre squadre che parteciperanno alle competizione europee. Noi prevedevamo che le prime sei fossero nel Q1, la settima e l'ottava avrebbero invece aperto il Q2. A quel punto premieremmo le prime tre del Q1".

Com'è stato il Coronavirus a San Marino?

"La situazione è stata complessa, abbiamo avuto tanti contagi e il nostro ospedale si è trasformato, un lavoro egregio ampliando man mano le zone Covid. Il momento si sta risolvendo, se non erro abbiamo l'ultima persona che è uscita dalla terapia intensiva".

Vi trovate in mezzo a Rimini e Pesaro, due aree che hanno sofferto il virus.

"Abbiamo avuto numeri davvero elevati, c'è stato però un controllo capillare da parte del commissario Arlotti: tanti tamponi rispetto a quelli fatti nelle vicine zone italiane. Noi confiniamo con Emilia-Romagna e Marche, due regioni colpite, e quindi è successo qualcosa di simile anche qua".

Cosa pensa della UEFA in questi mesi?

"Siamo stati costantemente aggiornati, giorno dopo giorno. Avevano predisposto diversi step di ripartenza, e chiaramente andando avanti ogni volta veniva annullata una parte del programma. Lo spostamento delle date per decidere fa pensare che sarà slittato ulteriormente il termine per i campionati nazionali".

Come funziona per piccole realtà come voi, Andorra, Liechtenstein?

"Siamo in contatto anche con le altre piccole federazioni, ognuno deve sottostare alle normative del proprio paese. Le decisioni finali su titoli e partecipanti alle coppe europee spettano alle varie federazioni, ma se il Governo blocca gli allenamenti la UEFA è stata chiarissima: potete dichiarare chiuso il vostro torneo. Proviamo comunque a portarlo in fondo".

Quanti danni economici avrete?

"L'attività parte dal settore giovanile di base, a seguire le nazionali under fino a quella maggiore. C'erano programmazioni, viaggi per amichevoli: è tutto saltato. I danni economici ci sono stati, dovremo approfondire appena riprendiamo l'attività e capire come riusciremo a ripartire".