TMW RADIO - Di Chiara: "Donnarumma? Cifre eticamente dure da discutere"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore Alberto Di Chiara è intervenuto ai microfoni di TMW Radio direttamente dalla festa cittadina di Gropina: "Spero che non ci sia aria di smobilitazione nella Fiorentina. Si parla molto di cessioni, ma a livello di entrate, ufficialità e voci, si sentono nomi poco conosciuti. Sul fronte cessioni c'è preoccupazione per i nomi più altisonanti. C'è un'aria non entusiasmante, comprese anche le parole dei Della Valle che si volevano staccare: aria di depressione. Sulla nuova proprietà del Milan ci sono dubbi, mi pare che anche nella vicenda del rinnovo di Donnarumma c'erano perplessità. Sono cifre sulle quali eticamente è dura discutere, ma è normale: lui è uno dei portieri migliori in circolazione e sta spingendo con il suo procuratore. Fanno i loro interessi, e fa parte del gioco. Borja Valero? Ha due anni di contratto e credo voglia chiudere la carriera a Firenze. L'Inter è una società in grado di poter sorreggere il suo acquisto, anche se si parla di pochi milioni. In questo momento sembra però che la Fiorentina stia forzando per fare più cassa possibile, e che la società, mettendoci anche il progetto stadio, stia preparando un pacchetto di vendita. Se non sei gradito dalla società non fa bene rimanere, a prescindere da chi sei. Ora la società deve prendere una decisione. Un esempio meraviglioso da imitare è quello dell'Atalanta: basta prendere giocatori che finiscono in -ic, pensiamo ai giovani italiani".