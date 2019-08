TMW RADIO - Di Fusco: "De Laurentiis, spendi per vincere"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei partenopei.

Sullo scambio Dybala-Lukaku

"La Juve negli ultimi anni ha speso tanto, qualcosa deve pure incassare. Ma c'è anche l'aspetto tecnico, se lo ha avallato questo affare anche Sarri".

Sul mercato del Napoli

"James è il primo che Ancelotti ha chiesto, perché aveva in testa un'idea di gioco come il 4-3-2-1. Ma il tecnico deve avere delle alternative. Le altre operazioni sono state delle alternative a lui. Io credo che si fionderanno su James per chiudere la trattativa con il Real".

Su De Laurentiis

"Quest'anno ha fatto un passo indietro. ha fatto un'operazione simpatia per riavvicinare i tifosi, poi ha dichiarato che quest'anno vuole vincere. E vuol dire dare retta ad Ancelotti. Dall'altra parte però si nasconde, dicendo che se non vinci poi fallisci. Per un anno può permettersi di spendere e provare a vincere. Spero dia retta all'allenatore".