Di Gennaro: "Allegri? Lo vedo bene in Spagna. Serie A, occhio alle sorprese"

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi del momento.

Il futuro di Allegri. Lui propende per la Francia: cosa pensa in merito?

"Per l'esperienza che ha accumulato, potrebbe fare bene al Psg, perché vuole puntare alla Champions. Io lo vedo bene anche in Spagna, perché ha dimostrato di saper gestire grandi calciatori. Lo United ha investito tanti negli ultimi anni ma non ha avuto soddisfazioni. Certo la Premier è qualcosa di diverso, soprattutto a livello di stimoli. Allegri alla Juve ha vinto tanto, ha portato la squadra per due volte in finale di Champions. Non sarebbe uno smacco se vincesse con il Psg".

Al Psg non serve un allenatore diverso?

"Ha avuto tecnici non di prima fascia, ma la squadra è di prim'ordine".

Ripresa del campionato: avrà comunque un valore il successo?

"Per me ancora di più, per quello che c'è stato e può essere il nuovo campionato. Sarà ancora più difficile vincerlo, quindi ci sarà ancora più merito. Ci vorrà davvero molta volontà per vincerlo".

Una situazione come questa può favorire comunque un allenatore preparato come Sarri?

"E' una stagione anomala, bisognerà capire come si entrerà a giocare. Ci potrebbero essere delle sorprese. Sarri è meticoloso, poi ha due squadre a disposizione e per questo parte favorito. Ma la Champions è diversa".