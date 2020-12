tmw radio Di Gennaro: "Atalanta, ormai sembra difficile sanare la frattura Gomez-Gasp"

L'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro a Maracanà nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Serie A e non solo.

Un commento sui sorteggi Champions:

"Bisogna vedere come arriveranno le squadra a febbraio-marzo. Atalanta? Il caso Gomez può influire ma incontrerà un Real che non è lo stesso di qualche tempo fa. La Juventus è nettamente favorita, mentre per la Lazio sarà dura".

Atalanta, situazione difficile tra Gasperini e Gomez. Rapporto difficile da ricucire. Era giusto fare così da capitano?

"E' una cosa molto grave. Non si sono solo le parole che hanno inciso. Lo sfogo di Gomez? Penso che abbiano chiarito ma a gennaio qualcosa succederà. Io credo che il capitano andrà via. La riappacificazione la vedo davvero dura. Successe anche a me a Bari con Salvemini, per il bene di tutti però qualcosa deve risolversi a gennaio".