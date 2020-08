tmwradio Di Gennaro: "Conte, sbalordito dalle sue parole. Forse vuole andare via dall'Inter"

vedi letture

A parlare del caso Inter-Conte a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro: "Può andare dove vuole. Le coppe così tardi ha rallentato tutto. Conte credo che sia riuscito nel far cambiare mentalità all'Inter e rimango sbalordito per quanto ha detto e per le dichiarazioni pesanti nei confronti della società. Credo che dovranno valutare bene la situazione. Forse vuole andare via, ma non riesco a concepire le sue parole. Ma è una recidiva, è successo a Bari, in Nazionale, al Chelsea".