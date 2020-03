TMW RADIO - Di Gennaro: “Coronavirus, è una guerra vera e propria”

tmwradio Di Gennaro: “Coronavirus, è una guerra vera e propria”

L’opinionista Antonio Di Gennaro interviene a “Stadio Aperto” su TMW Radio per parlare della situazione Coronavirus che tiene sotto scacco l’Italia.

Il sindaco di Bari si sta muovendo in prima persona già da tempo, che ne pensi del primo cittadino barese?



“Ha grande senso di responsabilità, si è preso la briga di andare di persona a cacciare la gente dal parco chiudendolo. C’era gente sul lungomare e nella Bari vecchia e lui è andato a redarguire la popolazione. Il sindaco come il personale sanitario e le forze dell’ordine sono persone che vanno stimate perché lottano sul territorio. Questa è una guerra vera e propria. Se la popolazione non si responsabilizza si arriverà ad adottare delle misure drastiche come la Cina. Rispettare le regole è una questione di coscienza personale, questo isolamento può essere utile per tutti per riflettere su cosa ci sta succedendo”.

I dati che comunica la protezione civile hanno anche degli aspetti positivi sotto certi aspetti, cosa ne pensi?



“In tutta Italia si stanno attivando strutture supplementari a quelle già esistenti per contrastare il picco che dovrebbe arrivare tra domenica e lunedì. A Codogno la situazione sta migliorando però ancora la “guerra” è molto lunga. È veramente incredibile vedere che c’è ancora gente che viene denunciata perché non rispetta la quarantena, da nord a sud il senso civico ci deve essere sempre e comunque”.

In questo momento fare previsioni sul ritorno in campo della Serie A è possibile?



“Hanno previsto di poter riprendere il 3 maggio, mi sembra una data impossibile. Ora però non ha senso parlare di calcio, c’è angoscia anche nei giocatori. Chiedo anche come si ripartirà? L’approccio sarà difficile non solo per i giocatori ma per tutto il mondo del calcio”.

Diverse personalità di spicco dello sport e non solo stanno facendo beneficenza, ma anche in questi casi sono arrivate delle polemiche:



“Sono gesti che sono sempre bene accetti, non bisogna guardare la quantità di denaro o chi è il benefattore. La migliore beneficenza è quella che si fa in silenzio ma in questo momento tutto l’aiuto possibile è prezioso”.

Il nostro paese come sta reagendo?



“L’Italia nei momenti peggiori, come nel calcio, deve tirare fuori gli attributi. Fa specie sentire gli sfoghi di sindaci e governatori che devono alzare la voce per far rispettare le misure restrittive in vigore. C’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare questo grande ostacolo”.