TMW RADIO - Di Gennaro: "Dubbi su Cutrone e Young. Sorpresa Kumbulla"

© foto di Federico De Luca

Per commentare le notizie di giornata a TMW Radio, durante Stadio Aperto, è intervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Su Cutrone

"Bisognerà capire con che formula arriverà a Firenze. Il mercato vero si farà a giugno. La Fiorentina vive un momento particolare, la classifica è deficitaria e deve lottare per non retrocedere. Serve una punta che possa lottare in questi frangenti. Non ha fatto Cutrone un bellissimo Europeo U21 e in Inghilterra ha trovato difficoltà a giocare. Ha fame di volersi mettere in mostra, ma io sarei andato su giocatori più pronti, tipo Petagna. Ma può essere un investimento per il futuro. In generale serviranno giocatori pronti, almeno uno per reparto".

Su Caldara

"Ci vogliono dirigenti importanti, bravi, capaci, altrimenti si fanno affari di questo tipo al Milan. Caldara, per infortuni e altro, non si è trovato. Magari all'Atalanta va per ritrovarsi e sarebbe ottimo anche per la Nazionale".

Su Kumbulla

"Lo vedo molto bene, è tutto il complesso difensivo del Verona che gira da inizio stagione. E' stato uno delle rivelazioni. Fa dell'aggressività la sua arma, ma sa giocare bene anche con il pallone, sa impostare il gioco".

Su Tonali

"Lo vedo bene con Conte, con Sarri, ma con qualsiasi allenatore. Fa la mezzala ma soprattutto gioca davanti alla difesa. Sa leggere le situazioni, anche in interdizione, gioca da veterano. Ben vengano giocatori così per la Nazionale. Uno come lui farebbe bene anche in Premier".

Sull'Inter

"Young è un destro che gioca a sinistra, per come Conte sfrutta gli esterni può andare bene. Darmian potrebbe essere un profilo migliore. Ma Conte conosce bene Young".