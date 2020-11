tmw radio Di Gennaro: "Inter, troppi gol presi. Con il Real sarà fondamentale"

vedi letture

A parlare di Inter a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro.

Inter, inizio di campionato deludente:

"Col Parma il rigore era netto, come ha confermato Rizzoli. La squadra comunque crea molto ma subisce. Ha preso dieci gol quest'anno ed è tanto se vuoi vincere lo Scudetto. E' un problema serio questo della difesa per Conte, cosa che lo scorso anno non c'era. Chi ha vinto gli Scudetti ha avuto le difese migliori. Sette punti in meno allo scorso anno sono tanti. Rimane tra le favorite, ma serve trovare equilibrio. Ora con l'assenza di Lukaku bisogna capire cosa succederà. Ora è il 70% della squadra".

Vidal nel ciclone:

"Sì ma l'organico è tra i più forti in Italia. Sono rientrati anche Nainggolan e Perisic, che nelle altre squadre giocherebbero titolari. E' la squadra che subisce troppi gol e ha perso punti. Ma l'organico è stato potenziato in maniera importante rispetto allo scorso anno".

Col Real Madrid la partita della svolta?

"E' rischiosa, perché la classifica Champions non è buona e non gioca Lukaku. Se dovesse fare un grande risultato, può essere decisiva perla consapevolezza di squadra. Sarà un banco di prova importante".