Per commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Juve, centrocampo da rivedere?

"Ci sono stati investimenti importanti, ma Ramsey e Rabiot per ora non sono stati tali. Il centrocampo bisogna valutarlo nei nomi. McKennie migliorerà, salvo solo Bentancur, Arthur mi sembra da Juve ma al posto degli altri servirebbero altri nomi. Ci stanno i parametri zero, ma a livello tattico non si sono dimostrati all'altezza. Alla Juve non serve qualche prestazione, ma serve più continuità".

Quali i migliori ruolo per ruolo in questo inizio di Serie A?

"Donnarumma, Bastoni, Barella e Immobile. Vado sugli italiani. Ma anche Locatelli mi fa impazzire".