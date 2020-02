TMW RADIO - Di Gennaro: "Juve, presi giocatori non adatti per Sarri"

vedi letture

tmwradio Di Gennaro: "Juve, presi giocatori non adatti per Sarri"

Per parlare dei temi di giornata a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro.

Che ne pensi del momento Juve?

"Allegri lo ritengo tra i migliori tecnici italiani. Arrivò alla Juve con polemiche e seppe gestire bene la squadra. Poi ha fatto grandi cose e si è evoluto. Sarri, per certi versi, gli piace creare qualcosa a livello di gioco. Ma la Juve è sempre stata una grandissima difesa e grandi calciatori. Si pensava che Sarri potesse dare vittorie ed estetica di gioco ma è difficile. Guardiola? Sarebbero da cambiare tanti giocatori. Anche lui potrebbe avere diversi problemi. Sarri ha capito dopo Verona che la squadra deve ritrovare la fame di vittoria. Domani si gioca la semifinale di Coppa Italia, è in corsa in Champions. Con le sconfitte, si riaffaccia il problema del gioco. Al Chelsea ha cambiato il modo di giocare rispetto a Napoli, adattandosi ai suoi calciatori. E lo farà anche qui. Sarà impossibile vedere il gioco del Napoli alla Juve. Il problema ora è che prende troppi gol".

E' stato sbagliato il mercato estivo:

"Ramsey e Rabiot non si sono integrati. Non so se Rabiot troverà mai il passo giusto. Khedira era bistrattato e invece manca anche lui. Questi sono dati di fatto. Danilo, che acquisto è stato? Ha giocato pochissimo per infortunio. Alla lunga uno deve fare di necessità virtù. Ad oggi non sono stati giocatori funzionali per il modulo del tecnico. Matuidi, Emre Can, Higuain, Dybala, dovevano essere ceduti in estate. Con loro si faceva la ricapitalizzazione".

Stasera Napoli e Inter nella semifinale di Coppa Italia:

"Può salvare la stagione del Napoli, ma solo in parte. L'Inter ha qualcosa in più, ma credo che in Champions contro il Barcellona le speranze ci sono. Se recupera giocatori importanti come Koulibaly e Allan, che non si sono ancora visti ai loro livelli, si può fare bene. Stasera rivedremo il tridente leggero, sarà un'occasione importante. Gattuso sta facendo un buon lavoro ma la squadra ha anche perso di più. In queste partite rivedremo se avranno voglia di chiudere al meglio una stagione nata male".

Che ne pensi del caso Pavoletti?

"Oggi si va in conferenza stampa anche per spiegare un infortunio. Non è una bella storia. Dispiace per Pavoletti, lo ritengo uno dei più forti attaccanti in Italia. E' successo in altri casi, vedi a Roma con Strootman e Florenzi".