tmwradio Di Gennaro: "Juventus, McKennie potrebbe essere una sorpresa"

vedi letture

Antonio Di Gennaro ha parlato dei temi del momento a TMW Radio, durante A Tutto Mercato. Ecco le sue parole:

Nazionale di nuovo in campo stasera. Che Italia ha visto con la Bosnia?

"Ha cercato di imporre sempre il gioco, di essere protagonista. E' normale che l'aspetto fisico è stato determinante. Alcuni, come Barella, venivano da una finale di EL e ancora fresco. Ma ho visto una reazione dopo il gol dello svantaggio. La partita di stasera sarà diversa, l'Olanda non si chiuderà e potremo assistere a una partita diversa dal punto di vista tattico. A campo aperto potremmo essere pericolosi".

Esperimenti nel reparto offensivo:

"Ci sono diversi cambi anche dietro, vedremo cosa deciderà Mancini. In attacco Kean, Zaniolo e Immobile possono garantire la ricerca della profondità che può mettere in crisi la difesa dell'Olanda. Avremo le nostre chance. Mancini lo aveva detto che ci sarebbe stato turnover".

C'è chi si lamenta di Bonucci e Chiellini:

"Il cambio Chiellini-Acerbi ci sta, deve rientrare in maniera decisa dopo l'infortunio e ha bisogno di giocare. Se fai un calcio propositivo, in fase di non possesso ci sta di creare delle ripartenze. Il calcio di adesso ti fa rischiare vedremo se i due saranno in condizioni di rispondere ai possibili contropiedi olandesi".

Mercato: per qualcuno l'unico vero colpo è quello di Osimhen al Napoli. E' così?

"Ci sono Dzeko, Suarez che sono in bilico. Osimhen è importante e l'investimento lo è altrettanto. Io ci metterei anche Hakimi che è arrivato all'Inter, che è funzionale al gioco di Conte. E' tra i più forti nel suo ruolo. Osimhen è quello che serviva al Napoli. Ma il mercato è appena partito e ci saranno altri colpi. Certo è che in questo mercato del dopo Covid non ci saranno acquisti onerosi".

McKennie si è presentato alla Juve. Come lo vede?

"E' un giovane interessante, nel centrocampo bianconero è un altro elemento nuovo. C'è da capire chi uscirà da lì. E' un centrocampista intelligente che può solo imparare, soprattutto da uno come Pirlo. E' una spesa giusta, se ne parla poco ma potrebbe essere una sorpresa".

Atalanta: torna Ilicic ma intanto il Papu Gomez è in bilico. Che stagione si aspetta?

"L'addio di Gomez sposterebbe molto. Quest'anno Gasperini lo ha fatto giocare da regista o esterno, giocava a tutto campo. Sarebbe una perdita importantissima. Ma l'Atalanta negli anni è rimasta sempre a certi livelli, nonostante i giocatori cambiassero. Speriamo torni ai suoi livelli Ilicic".