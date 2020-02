TMW RADIO - Di Gennaro: "Juventus troppo molle, manca la fame"

© foto di Federico De Luca

Per parlare dell'ultima giornata di Serie A è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore ed opinionista Antonio Di Gennaro.

A chi l'Oscar di giornata?

​​​​​​​"A Juric. Impensabile all'inizio che facesse questo campionato. ha fatto punti e plusvalenze, valorizzando giocatori sconosciuti. I dati per la Juve sono pesanti. I punti rispetto ad Allegri sono nove in meno. E' venuta meno la sua solidità difensiva. Il centrocampo è l'anima della squadra e Khedira manca tanto. E si vede ora. Sa come stare in campo e serve personalità lì in mezzo. Poi quando ti manca uno come Pjanic... Mi sembra una squadra che deve vincere e trovare i giusti equilibri, ancora. Ho visto errori dovuti a superficialità, errori visti poche volte con Allegri".

Sarri ha parlato di problemi di testa:

​​​​​​​"Serve l'aspetto mentale. I Rabiot e i Ramsey non hanno reso. Ok che hanno giocato poco, ma non hanno dato quella qualità che ci si aspettava. Soprattutto Rabiot. Ramsey può darla, ma mi ha deluso. Manca in qualità soprattutto e metà campo, quando deve gestire il vantaggio, come a Verona".

Cosa sta succedendo a Pjanic?

​​​​​​​"Non so se ha perso sicurezza. Sono diminuite le prestazione di tutti gli altri. Vedo una squadra molle, non è quella tosta ed affamata che abbiamo ammirato".