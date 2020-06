tmwradio Di Gennaro: "L'Atalanta entusiasma tutti. Aic, dopo Tommasi vedo Tardelli"

A dire la sua sui temi della giornata a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore Antonio Di Gennaro.

Ha più peso l'aspetto fisico o la tecnica ora?

"Chi ha più tecnica vince di più ora. L'Atalanta si è mantenuta alla grande, anche il Verona in parte. L'aspetto tecnico prevale ora. Sarà difficile avere una condizione tecnica migliore".

L'Atalanta sta cambiando il calcio italiano?

"Meriterebbe di più. Non so se sta cambiando il calcio, è una squadra quadrata che negli ultimi anni ha fatto dell'aspetto fisico e dell'intensità il suo marchio di fabbrica, ma soprattutto la qualità. Senza non avrebbe ottenuto certi risultati. Io mi auguro che possa fare qualcosa in più questa squadra. Entusiasma tutti. E' il calcio che deve essere preso ad esempio da altri".

Tommasi lascia la presidenza dell'Aic:

"Era nell'aria la sua decisione. Pensavo arrivasse fino alla fine. Credo che Marco Tardelli sia il più indicato per la successione. Serve più di un rappresentante per squadra".