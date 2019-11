TMW RADIO - Di Gennaro: "La Fiorentina preoccupa. E c'è il caso Chiesa"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore ed opinionista tv Antonio di Gennaro ha detto la sua a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sull'attualità del calcio italiano.

Su Sarri

"E' normale che non potevamo vedere una Juve giocare come il Napoli. Si è adattato ai giocatori che ha, ma è comunque un calcio redditizio. A Bergamo soffriranno tutte le squadre, non solo la Juve. La grande squadra però esce anche da questi frangenti. Sfrutta il talento dei singoli e rispecchia quello che la società voleva, cioè la squadra che vuole vincere. Si vede anche una filosofia diversa, con una difesa alta".

Sulla differenza tra Juve e Inter

"L'organico della Juve è nettamente superiore e questo aumenta i commenti positivi su quanto sta facendo l'Inter. Quest'anno l'Inter giocherà così dall'inizio alla fine, grazie a Conte. L'Inter deve sempre giocare a intensità elevata o può andare incontro a difficoltà, la Juve ha grande qualità. Mi ha impressionato la coppia dell'Inter".

Sulla lotta retrocessione

"Mi preoccupa tanto la Fiorentina, a Cagliari ci può stare un blackout, visto cosa sta facendo la squadra, ma la sconfitta di Verona è qualcosa di preoccupante. Può esserci anche un caso Chiesa. In Nazionale ha fatto una grande partita e ieri non se l'e sentita di giocare. Per me stride la cosa. In una settimana non può aver perso lo smalto visto a Palermo. Se c'è anche questo problema, la situazione è ancor più preoccupante. E' una squadra che va piano".