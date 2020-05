tmwradio Di Gennaro: "La Juve doveva puntare su Haaland. Occhio a Marcus Thuram"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha parlato dei temi di giornata nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

E' ripresa la Bundesliga e Haaland di nuovo a segno:

"Gli manca ancora di migliorare a livello tattico, ma ha un potenziale da minimo 20 gol l'anno. Sono rimasto perplesso del fatto che la Juve non ci abbia pensato, anche in prospettiva futura. Per 10 anni si sarebbe garantita tanti gol. E' un giocatore di livello superiore".

Sarri farebbe crescere Haaland?

"8 milioni annui per un giocatore come Haaland non mi sembrano così eccessivi. Con l'arrivo di Ronaldo ha alzato per forza il monte ingaggi. La Juve ha bisogno di un giocatore così. I soldi sarebbero stati ammortizzati nel tempo con le prestazioni del calciatore. Sarri lo farebbe crescere".

Non è meglio Giroud per una grande squadra?

"E' stato fondamentale al Mondiale con la Francia, ha giocato meglio di Griezmann nella seconda parte. Haaland può giocare in qualsiasi squadra".

Riparte anche la Premier. Che effetto le ha fatto rivedere la Bundesliga?

"Senza pubblico è diverso, ha fatto effetto. Ho visto che c'è stato un successo di pubblico a livello televisivo. E' una ripresa incoraggiante, che spero ci possa anche essere da noi. Ci sarà un consiglio federale e spero si vada verso la ripresa".

Fa impressione il figlio di Thuram, Marcus:

"Ho seguito l'Under 21, è da tenere in grande considerazione. ha fisico, tecnica, e ora comincia a fare anche gol".