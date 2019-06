TMW RADIO - Di Gennaro: "Lazio, contento per il rinnovo di Inzaghi"

© foto di Federico De Luca

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto Antonio Di Gennaro per parlare dei temi di giornata. Ecco le sue parole:

Sulla finale di Champions

"Le finali sono diverse da ogni altra partita. E' questione di approccio. Il Liverpool era scottato da quanto accaduto lo scorso anno contro il Barcellona e ha giocato all'italiana. Ho visto tanti errori a livello tecnico, nonostante abbiano grandi qualità. Nel complesso il Liverpool ha meritato. Sono mancati al Tottenham i giocatori che potevano fare la differenza. Questa partita dimostra che si può vincere anche giocando non a livello spettacolare. E' stata una partita brutta".

Sulle panchine di Juventus, Milan, Roma e Lazio

"La Juventus potrebbe avere Sarri o Pochettino, chi va lì sa che deve vincere e non valorizzare la rosa. Sarri ha fatto grandi cose anche a Napoli, dove ha comunque valorizzato i giocatori. Per la Roma e il Milan ci sono società nuove. La Roma deve ancora capire i ruoli e come programmare. Giampaolo, Fonseca e Sarri per entrambe sono profili giusti. Per la Lazio sono contento del rinnovo di Inzaghi. Era arrivato come traghettatore e invece ha vinto e ottenuto risultati in campionato. Ora la Lazio deve puntare alla Champions".