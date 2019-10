TMW RADIO - Di Gennaro: "Milan, paga Giampaolo. Spalletti farà bene"

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro ha detto la sua sui temi di giornata a Maracanà, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Sul Milan

"Il Milan non si aspettava questa stagione. Ora paga Giampaolo questa situazione. Ha fatto ottime cose Spalletti, anche subentrando. Farà bene anche qui. Il Milan ha bisogno di essere forte in ogni reparto. Il Milan poi non può sbagliare una seconda volta".

Su Inter-Juve

"Godin in una difesa a tre non ha mai giocato e ha sofferto in certe situazioni. Stanno prendendo fiducia nella Juve, anche nel palleggio. Piano piano, sta cercando di migliorare i propri giocatori. Sarri sta cambiando anche dal punto di vista tattico e tecnico".

Sull'Inter

"Conte lo ha ammesso, la Juve può vincere anche a meno di 100 all'ora. Il lavoro di Conte sarà quello di colmare questo gap. Dovrà migliorare in difesa e poi anche Lukaku dovrà fare la differenza".

Sul Napoli

"Ieri è tornato sul 4-3-3, ma qui manca l'inserimento di Lozano. E poi Allan non è un regista perfetto. Non vedo una squadra che regge i ritmi fisicamente".