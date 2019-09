TMW RADIO - Di Gennaro: "Napoli perfetto. All'Inter è mancato tutto"

© foto di Federico De Luca

Questo pomeriggio su TMW Radio, durante la trasmissione "Stadio Aperto", Antonio Di Gennaro ha analizzato la due giorni di Champions League, dedicando particolare attenzione alle 4 squadre italiane. Questa la sua analisi:

Sull'Inter

L'Inter mi era sembrata un po' in difficoltà già in campionato contro l'Udinese. La squadra è ancora in costruzione, va trovata la giusta amalgama. Ieri però era una partita da non sbagliare, è mancato tutto. Giusto che Conte si sia preso le responsabilità di una prestazione così brutta: lo Slavia Praga si è dimostrata forte e compatta, avesse vinto non avrebbe rubato nulla. E' sempre più difficile preparare le gare con le squadre meno blasonate, le quali possono creare insidie.

Sul Napoli

Il Napoli contro il Liverpool ha fatto la partita perfetta, Ancelotti è un mago nel preparare questo tipo di sfide. Il 4-4-2 è ormai assimilato da tutti i giocatori e tanti singoli hanno fatto benissimo: Koulibaly si è ritrovato e mi piace sottolineare il grande lavoro degli esterni di difesa, con un Mario Rui formato Nazionale.

Sull'Atalanta

I bergamaschi giocano ad altissimi livelli ormai da 3 anni, la mentalità plasmata da Gasperini è ben collaudata ormai. Quest'anno i nerazzurri si sono regalati anche un organico straordinario, specialmente in attacco dove, da Zapata a Ilicic e Gomez, abbondano le soluzioni. Questo percorso europeo, specialmente fuori casa, rappresenta una sorta di premio, servirà alla squadra e allo stesso tecnico per crescere e fare il definitivo salto di qualità. Mi aspetto che la Dea stasera batta la Dinamo Zagabria.

Sulla Juventus

La sfida con l'Atletico Madrid fungerà da "termometro" per entrambe le squadre, perchè anche i Colchoneros non se la passano benissimo vista la sconfitta contro la Real Sociedad: i bianconeri dovranno essere bravi a ritrovare energie fisiche e mentali. La Juventus continua giustamente ad affidarsi ai principi instaurati da Allegri; non dobbiamo oltretutto dimenticarci delle difficoltà vissute in agosto sul mercato in uscita e dei tanti infortuni patiti in questo inizio di stagione. Sarri dovrà dimostrarsi in grado di gestire una rosa lunghissima e ricca di soluzioni: per il suo calcio ci vuole tempo ed è certamente lui il primo a saperlo. Pronostico? Mi aspetto un pareggio.

Sul derby di Milano

E' una partita diversa dalle altre e questo permetterà al Milan di trovare motivazioni che vanno al di là dell'aspetto tecnico. Vedo tuttavia favorita l'Inter.