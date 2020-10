tmwradio Di Gennaro: "Nazionale, Mancini ha ridato entusiasmo. E occhio a Caputo"

A parlare di Nazionale a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro.

Belotti e Immobile possono giocare insieme in Nazionale?

"Per Mancini no. C'è una logica in cui c'è un attaccante e due esterni. La mossa tattica di Mancini poi, nata con l'Ucraina, è quella del doppio regista. Per adesso l'attaccante dovrebbe essere più Immobile di Belotti, poi c'è il terzo incomodo che è Caputo, che per come gioca l'Italia è quello ideale. La Nazionale ha espresso un gioco importante comunque nell'ultimo anno e ha fatto tanti gol".

Quanto è cresciuta la Nazionale?

"Dopo il mancato Mondiale ha ricreato entusiasmo. Ora c'è un'impronta di gioca e i giocatori si divertono in campo e agli allenamenti. Mancini ha creato uno spirito di gruppo importante, ha fatto crescere molti giocatori, uno tra tutti Verratti, che veniva dato per finito qualche tempo fa. E' tra i talenti più forti in assoluto, è il più creativo. Non ci sono più i fenomeni di una volta ma tutti possono dare il loro contributo".

Jorginho e Verratti non si calpestano i piedi a centrocampo?

"No, si danno il cambio in quella posizione. Jorginho detta i tempi di gioco, Verratti è quello che ha lo spunto per l'attaccante. E poi ci sono tanti altri giocatori che sono delle valide alternative".