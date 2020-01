TMW RADIO - Di Gennaro: “Politano-Spinazzola? L'inter ci ha guadagnato”

© foto di Federico De Luca

Intervenuto a "Stadio Aperto" su TMW Radio, Antonio Di Gennaro parla degli intrecci di mercato delle big di Serie A.

Sei d’accordo sulla valutazione da 30 milioni di Suso?

“Fino a 2 anni fa sembrava un giocatore importantissimo, adesso non gode neanche della stima dei sostenitori. 30 milioni sono tanti, ma è una valutazione figlia di un mercato che ha alzato tanto i prezzi di tutti i calciatori”.

Quanto migliorerebbe l’Inter con l’arrivo di Eriksen?

“Il danese sarebbe perfetto per l’Inter, è un centrocampista offensivo completo che migliora tanto la rosa di Conte. Con lui si aumenterebbe il tasso tecnico, tattico e andrebbe ad aggiungere esperienza”.

Sullo scambio Politano-Spinazzola:

“Per me ci ha guadagnato l’Inter. La Roma si è privata di un esterno importante, se sta bene e trova continuità può fare cose importanti anche in ottica nazionale. L’ex Atalanta è più funzionale al progetto rispetto a Young. Politano è stato preso per sostituire Zaniolo anche se come giocatori sono molto diversi”.

La Fiorentina supera l’Atalanta e passa in Coppa Italia, è la vittoria più importante della gestione Commisso?

“Sicuramente è una vittoria importantissima. Anche se coppa è sempre dura battere l’Atalanta, Iachini sta continuando il cambio di mentalità per tirare fuori la squadra da una classifica che si stava facendo preoccupante”.

Su Piatek:

“Sta attraversando un periodo di involuzione che gli ha fatto perdere la fiducia in se stesso e nei suoi mezzi. È un buon centravanti, ma pensando ad un Milan che vuole tornare a lottare per Champions e campionato non penso sia all’altezza”.

Su Juventus-Udinese di Coppa Italia:

“Stasera mi incuriosisce vedere Bernardeschi da mezz’ala. Io lo vedo ancora come esterno d’attacco ed è difficile cambiare ruolo, però se riesce questa mossa a Sarri ben venga per la Juventus”.