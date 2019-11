TMW RADIO - Di Gennaro: "Roma da Champions. Inter, manca un 10"

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulla giornata di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Su Napoli e Milan

"Si è speso troppo e male al Milan, sono cifre incredibili che non so come potranno essere ammortizzate. Elliott vuole mettere a posto i conti per vendere. Non possono riportare il club a certi livelli. La squadra ha reagito con Pioli, ma ci sono comunque difficoltà. E' dovuto alla qualità che ha nei vari reparti. Paquetà ha fatto un solo gol da quando è arrivato, poi c'è Piatek. Pioli può aver dato una sterzata, ma i risultati latitano. Il Napoli, per la rosa che ha, può solo migliorare. Sembra strano che abbia perso così tanti punti. Quest'anno ci doveva essere un campionato più equilibrato. Il Napoli manca di voglia ed entusiasmo, come si è visto fino a poco tempo fa. E' un ritardo enorme".

Sulla Roma

"Può ambire alla Champions League. Insieme alla Lazio de la gioca. L'Atalanta ha perso terreno ma recupererà. Vincere con il Napoli e in questa maniera, imponendo il gioco, credo sia un vantaggio importante. Fonseca è stato bravo perché si è adattato al nostro campionato. Ha fatto scelte coraggiose ma logiche, vedi Mancini a centrocampo davanti alla difesa. Veretout è tornato a fare le cose che gli piacciono fare. Zaniolo? Si sta riconfermando un giocatore che può fare la differenza".

Sull'Inter

"Serve uno che ti crea e rischia la giocata come Luis Alberto alla Lazio. Ora lo fa Lautaro ogni tanto. manca un dieci vero e il laziale lo è".