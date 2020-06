tmwradio Di Gennaro: "Serie C, Bari parte tra le favorite per i playoff promozione"

vedi letture

Per dire la sua sui temi del momento è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e opinionista Antonio Di Gennaro.

Consiglio Federale, vince la linea Gravina:

"Finalmente si riparte, speriamo non con i playoff, perché sconvolgerebbe tutto. Mi auguro che possano arrivare fino in fondo Serie A e Serie B. La quarantena? Hanno provato ad arrivare a una settimana ma il protocollo rimane così. Certo, 15 giorni sono snervanti ma è una questione di sicurezza".

Come vive queste ore di ripresa?

"Ero molto preoccupato come tutti che il calcio non potesse ripartire. Chi si prendeva anche la responsabilità di ripartenza. Poi c'è stata una ripartenza con precauzioni e il calcio si è allineato. Dobbiamo però ancora essere molto attenti, il virus non è ancora andato via del tutto".

Cosa dobbiamo aspettarci?

"Gli allenatori non sanno come si presenteranno le squadre, con sanno in che condizioni si scenderà in campo e questo inciderà".

Il Bari ai playoff in C:

"Ha investito tanto per questo campionato, ci contano molto. Ci saranno partite secche, tranne la finale. E il Bari parte tra le favorite".