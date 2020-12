tmw radio Di Gennaro: "Serie C, situazione insostenibile. Lazio, Inzaghi deve rinnovare"

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro.

Caos in Serie C dopo il caso Casertana-Viterbese:

"E' ora di finirla, devono fare delle riforme importanti. Hanno giocato 9 contro 11, di cui due febbricitanti. Non si può giocare 9 contro 11. C'è la salute di mezzo. Devono finirla con tre gironi da 20 squadre. E' una situazione insostenibile. Ci sono squadre con 30 giocatori e stipendi non pagati. Il Covid ha dato la mazzata finale ma i problemi nascono prima".

Quali i tecnici più convincenti di questo ultimo turno di Serie A?

"Inzaghi perché era uno snodo fondamentale per il campionato della Lazio. Vincere contro il Napoli nettamente vale, poi bello l'abbraccio con Luis Alberto. Vuol dire che la squadra è ancora con lui. Io credo che Inzaghi non ne vuole parlare pubblicamente, ma credo che lì abbia fatto cose straordinarie. Ha fatto un percorso importante, ha valorizzato i giocatori, ha ottenuto successi. Deve rinnovare. C'è da riflettere sul mercato estivo però".

L'ha delusa di più Gattuso o Fonseca?

"Mi piace Fonseca ma mi ha deluso molto. Con le grandi non riesce ancora a dare il massimo. Il problema è stato espresso in maniera importante dal tecnico. Certo, poi ci sono i meriti dell'Atalanta, Gasp ha dalla sua la società e la squadra. Gattuso? Tre attaccanti sono difficili da sostituire, poi contro la Lazio. Ma mi ha deluso di più Fonseca".