Di Gennaro: "Sì allo scambio Pjanic-Icardi. Tonali crescerebbe molto alla Juve"

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, dello stato attuale dello sport italiano e non solo.

Quali giocatori ti piace rivedere con piacere su Youtube?

"Sceglierei Ribery, che mi ha sorpreso nel suo inizio alla Fiorentina, anche in un ruolo diverso rispetto al solito. E poi Dybala, perché anche l'ultimo gol contro l'Inter è molto bello. Ma ne ha fatti diversi quest'anno ,dove si è dimostrato più continuo e nel pieno della sua maturità".

Pellegrini, Castrovilli e Tonali: su chi punteresti se fossi un grande club?

"Sono giocatori già pronti Castrovilli e Pellegrini, l'altro un pò meno. I primi due possono fare le mezzali, ma anche i trequartisti. Tonali è più da centrocampista davanti alla difesa. Gli farebbe bene andare in una grande squadra, crescerebbe molto".

Scambio Icardi-Pjanic, lo faresti?

"Con i contratti esistenti, sarà un lavoro duro quello di chi fa mercato. Questo credo che sarebbe uno scambio che serve alla Juve. Vedremo come si evolverà anche la situazione Higuain. Ma alla Juve serve una prima punta. Non capisco ancora come la Juve non si sia inserita nella corsa a Haaland. Pjanic sarebbe rimpiazzato da Bentancur e anche da Tonali, che crescerebbe davvero molto in bianconero".