TMW RADIO - Di Marzio: "Allan, sfogo post-multa con Giuntoli"

Mister Gianni Di Marzio ha commentato in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, i temi più caldi del momento.

Su Chiesa

"L'incontro a Firenze è stato per tranquillizzare l'ambiente e per smentire che sarà ceduto a gennaio. Il futuro però è bianconero, nonostante le insistenze di Marotta e dell'Inter. Per me andrà a Torino. Commisso ha promesso di non cederlo e ha mantenuto la parola. Mi aspettavo l'adeguamento di contratto per tenerlo calmo, invece non è stato fatto. Il papà lo conosco bene, è una persona tranquilla. E' una situazione complessa ma credo che non andrò via, rimane a gennaio ma a giugno vola via".

Sulla Juventus

"Sarri non ha tolto Ronaldo viste le ultime vicende. De Ligt? Mi è piaciuto molto ieri, sta migliorando. La vicinanza di Bonucci sta avendo effetto. Ha bisogno di tempo per adattarsi, l'assenza di Chiellini ha inciso nel suo rendimento e nella sua crescita. Dybala? La sua qualità ha risolto la partita".

Sull'Inter

"Deve vincere con lo Slavia Praga. Io Godin a tre non lo farei giocare mai, è un leader in una linea difensiva a quattro. Sono sempre inquieto quando gioca a tre. I numeri dicono che si deve vincere contro una squadra che ha il peggior attacco della Champions. Se vuoi dimostrare la tua forza e quella dei tuoi attaccanti, devi farlo adesso".

Sul Napoli

"Insigne poteva andare a Liverpool anche come capitano-accompagnatore. Io glielo avrei chiesto. Allan ha avuto uno sfogo abbastanza violento per la multa, a quello che so io, nell'incontro con Giuntoli. E' stato multato del 50% ed è una cifra importante. Ha reagito in maniera nervosa, come aveva reagito negli spogliatoi contro il figlio del presidente. Occhio alla partita col Liverpool, se non sei concentrato, rischi l'imbarcata".