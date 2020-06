tmwradio Di Marzio: "Arthur-Pjanic, l'affare lo ha fatto il Barcellona e non la Juve"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di mister Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Arthur-Pjanic, chi ci guadagna da questo scambio?

"Arthur è più tipo Xavi piuttosto che Iniesta. E' rapido, tecnico, l'ho visto giocare a due davanti alla difesa, ma ha sempre voluto fare un po' il regista. Ha avuto qualche problema al Barcellona, anche fisico, ma è giovane. Pjanic a Barcellona farà benissimo, perché il ritmo del campionato spagnolo è meno veloce. Credo che l'affare lo abbia fatto il Barcellona. Non so se la Juve possa fare il salto di qualità con Arthur. Serve un po' più di fisicità in mezzo al campo, anche a livello internazionale".

Qual è il difetto più grande dell'Inter?

"Il merito di Conte è stato quello di ritrovare Lautaro, che ha dimostrato di essere un giocatore forte. Forse avrebbe preferito avere un altro tipo, come Dzeko. E' mancato il vero leader in mezzo al campo. Brozovic canta e porta la croce, ma è abbastanza discontinuo. E poi Sensi ha avuto una stagione travagliata. In più ho visto una linea a tre troppo lenta. Non so perché è stato preso Godin, che non è adatto per essere l'esterno dei tre".