TMW RADIO - Di Marzio: "Con Icardi e James un Napoli da scudetto"

Il tecnico Gianni Di Marzio è intervenuto su TMW RADIO nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sull'Inter: "La conferenza di Conte? Me l'aspettavo in questo modo. Ha studiato l'ambiente Inter, ha voluto un po' spaventare i tifosi per fare pulizia e sistemare la squadra come vuole lui. Le parole du Icardi e Nainggolan sono la dimostrazione di quanto voglia fare sul serio. Ha blindato il ritiro per proteggere i giocatori e disciplinarli. Così come vuole disciplinare alle sue regole l'intero ambiente". Sul Napoli: "Icardi? Il Napoli ha due punte come Milik e Mertens, preferirei più James Rodriguez. Per prendere un Icardi il Napoli dovrebbe cedere Milik, o eventualmente scalare Mertens sull'esterno. Sicuramente per avvicinarsi alla Juve Ancelotti dovrebbe prendere sia Icardi, sia Rodriguez. Allora sarebbe un Napoli da scudetto".