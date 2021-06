tmw radio Di Marzio: "Francia fuori? Meglio per l'Italia. Napoli, giusto sacrificare Fabian Ruiz"

A parlare di Europei a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Gianni Di Marzio. Ecco cosa ha detto:

Francia, clamorosa eliminazione per mano della Svizzera. Che ne pensa?

"Meglio per noi. Anche perchè poi la Svizzera non era così scarsa, anche se con l'Italia ha fatto errori. Ho visto una Svizzera ben messa in campo, ma anche molto concentrata. La Francia mi ha deluso. Tatticamente ha sbagliato partita".

Europei delle individualità o del gioco?

"La forza di Mancini è quella della scelta dei singoli giocatori, uno complementare all'altro. Se ci sono individualità scelte bene, le squadre per forza rendono".

Contro il Belgio chi schierare a centrocampo e in attacco?

"Chiesa lo sfrutterei per i suoi strappi, mi dispiacerebbe per qualche esclusione importante ma anche Berardi lo farei giocare insieme allo juventino. Lukaku gioca sul centrodestra e andrebbe in zona Chiellini, ma se non dovesse giocare il difensore c'è Acerbi. Per me Locatelli deve giocare. Per marcare Lukaku, oltre ai centrali, servirà il raddoppio dei centrocampisti. La posizione di Jorginho sarà fondamentale".

Napoli, possibile sacrificato Fabian Ruiz. Che ne pensa?

"A livello economico non credo che oggi ci sia il Psg che ti dà queste cifre. Per me ADL certe cifre che ho sentito, 60 milioni, non li prende. Lui in fase difensiva crea problemi di copertura per Di Lorenzo, visto che spinge molto. Tatticamente sono d'accordo nel sacrificarlo per prendere un centrocampista diverso".