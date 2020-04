tmwradio Di Marzio: "Il Milan ha già preso Rangnick. Non confermerei Paquetà"

Mister Gianni Di Marzio ha parlato dei tanti punti interrogativi intorno al Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Quante possibilità ci sono per vedere Tonali in rossonero il prossimo anno?

"E' un giovane di prospettiva, questo è fuori discussione. Ha una buona visione di gioco, è tecnico, sa recuperare palloni. E' più un playmaker basso ma è un ottimo centrocampista. Bisogna vedere se un tecnico vuole giocare con un play con questa caratteristiche. Con Pioli lo vedrei bene. Ha fatto un ottimo lavoro, è un allenatore serio, che non fa proclami, potrebbe lavorare bene con il ragazzo. Ma sono convinto che il Milan abbia già preso un nuovo tecnico per la prossima stagione".

E chi sarebbe?

"Ralf Rangnick. Vedo che si stanno già muovendo sul mercato straniero. Vedremo se riuscirà a collaborare con un ds come Massara. Se non conosci il movimento, è dura sopravvivere in Italia. Lui poi un manager a tutto tondo, ma come tecnico può dare una svolta".

Confermerebbe Paquetà?

"Non lo riconfermerei, non ha risposto alle aspettative. Non è mai stato come Kakà, perché così lo hanno presentato. Non è da grande club, non è da Milan. Cercherei di non perdere il capitale".

E Rebic?

"Ha avallato il suo acquisto Boban, a cui sono legato per le sue competenze calcistiche. Inizialmente è stato un flop, poi ha mostrato le sue qualità. Bisogna capire la cifra con cui riscattarlo. Se non fosse troppo alta, lo prenderei".