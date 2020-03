tmwradio Di Marzio: "Inopportuno tornare ad allenarsi. Conte trovi una soluzione per Eriksen"

Per parlare dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Qualcuno vuole riprendere ad allenarsi lunedì:

"Credo sia inopportuno. Tutte le ipotesi fatte, della ripresa, rimangono tali. Noi tutti vorremmo che si concludessero i campionati, ma dobbiamo essere responsabili in questo momento. E' un nemico invisibile, maledetto, che si deve combattere nel giusto modo. Dobbiamo rimanere tutti a casa".

Difficile poi allenarsi ora:

"A casa i giocatori non riescono ad allenarsi e a mantenere una certa alimentazione. Gli manca la seduta dura, anche l'esercizio tattico. Ora si devono allenare singolarmente. Anche se si dovesse riprendere a breve, come può andare in campo una squadra? Diventerebbe un finale di campionato quantomeno falsato".

Inter, cosa dovrà fare Conte con Eriksen?

"Io feci comprare Barozzi dal presidente Massimino. Ma gli dissi che doveva seguire le mie indicazioni e che non avrei cambiato il modulo per lui. Eriksen nel 3-5-2 di Conte non c'entra nulla. O lo cambia, o deve fare fuori uno tra Lautaro e Lukaku".