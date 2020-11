tmw radio Di Marzio: "Inter, Conte ha deluso. Atalanta, attenta al Liverpool"

Per commentare le italiane in Champions e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Gianni Di Marzio.

Real-Inter, incrocio pericoloso:

"Sono due squadre indecifrabili. Hanno gli stessi difetti, il Real è superiore in termini di rosa ma sono due squadre 'ballerine', con risultati altalenanti. Il Real ha giocatori di qualità, sia in campo che fuori, che danno delle certezze. Dipenderà molto da come girerà il Real".

Sta deludendo più Zidane o Conte?

"Entrambi. Forse più Conte, perché partiva come outsider della Juve e mi aspettavo molto di più d lui".

Il Sassuolo può puntare all'Europa?

"Può accadere di tutto. Senza gli attaccanti, Caputo e Berardi, hanno giocato comunque bene. Devono preoccuparsi un po' tutti di questa squadra, ma non voglio creare illusioni".

Atalanta, sfida affascinante al Liverpool:

"Sono due squadre molto tattiche, con due moduli completamente diversi. Il Liverpool ha attaccanti che aggrediscono gli spazi e gli esterni. L'Atalanta non deve fare pressing alto, soprattutto all'inizio, altrimenti sulle ripartenza gli inglesi sono micidiali".