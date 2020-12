tmw radio Di Marzio: "Inter, Eriksen può essere l'uomo giusto contro lo Shakthar"

A parlare delle italiane in Champions a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Inter, Eriksen in campo stasera?

"Va bene così. Quando si deve necessariamente vincere una partita, si punta sempre sulla qualità. E' un rischio, anche venendo meno a un certo equilibrio. A protezione di Eriksen metterà Brozovic e Gagliardini. Credo che il danese sia l'uomo giusto per mettere davanti alla porta Lautaro e Lukaku. Io credo che non abbia la gamba per il calcio italiano, ma questo mi ha stupito, perché viene da un calcio fisico come quello inglese".

Tra Eriksen e Sensi è giusto scegliere?

"Per questa Inter sono sempre molto preoccupato per gli esterni del 3-5-2, che non sanno chiudere bene in caso di non possesso palla. Hakimi non riesce mai a fare la diagonale giusta, così come Young. Sono molto propositivi in avanti ma dietro non danno sicurezza. Meglio in questo contesto più la fantasia di Eriksen rispetto alla qualità di Sensi. Stasera ci saranno in gioco anche le motivazioni del giocatore".

Si parla di problemi all'interno dello spogliatoio dell'Atalanta, che ne pensa?

"Gli screzi sono normali, che ci sia stato di più è difficile. Ma quando si scende in campo ci si ricompatta. Certe incomprensioni si traducono sempre in una prestazione all'altezza. Dispiace che sia stato coinvolto il giocatore più rappresentativo, Gomez. Ma se non si fanno prendere dal nervosismo, l'Atalanta può fare risultato. Spero solo che non abbia troppe difficoltà contro il 4-3-3 dell'Ajax, perché quest'anno ha subìto squadre che giocano così, vedi il Napoli".