TMW RADIO - Di Marzio: "Inzaghi predestinato. Insigne, ora sempre così"

Per dire la sua su Napoli-Lazio è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, mister Gianni Di Marzio.

Cosa ne pensi di Simone Inzaghi?

"Per me è un predestinato, è nato nel settore giovanile, ha fatto cose buone. E' un ottimo allenatore che ha ottenuto risultati che lo hanno lanciato in prima squadra. E' stato sempre un crescendo di gioco e risultati. Quest'anno poi verticalizza molto, anche se non ha molti ricambi. Perché non può essere il Leicester della Serie A?".

Un commento di Napoli-Lazio:

"L'arbitro Massa è stato il peggiore in campo, così come in altre partite. E' vero che la Lazio ha fallito un obiettivo, ma in campionato ha dieci punti sull'Atalanta. Come può perderli? Ha un attacco micidiale, una grande difesa, sono tutti numeri a favore di Inzaghi, che ha dato sicurezza alla Lazio, che ora gioca da squadra. Non era facile giocare con questo Napoli".

La vittoria sulla Lazio può essere la svolta per il Napoli?

"E' un medicinale che fa bene. E' stata una bella gara, certo che sulla prestazione individuale,con Insigne ero stato molto critico finora. Non giocava nel 4-3-3 a sinistra, questo è vero, ma uno come lui deve puntare l'avversario e andare al tiro. La gara di ieri mi ha rallegrato .Da Insigne mi aspetto sempre gare così. Quelle cosa le sa fare e deve farle. Lemme si è comportato bene, anche se si è adattato al ruolo di playmaker. Faccio una critica però, c'era da sostituire Callejon e non Lobotka. Per me può essere una svolta. La gara con la Juve può essere la gara decisiva".