"Per il momento è un mistero Pirlo". A dirlo a TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio, intervenuto per parlare del ko della Juventus in Champions contro il Barcellona. "Cambia ruoli e moduli continuamente, senza un minimo di organizzazione di gioco e ritmi bassi. E i risultati non arrivano. Ieri è vero che c'è stato un super-Messi e diversi giovani in palla, ma la Juve non so quanto potrà aspettarlo. Adesso è in difficoltà. Se non vai avanti in campionato, è complicato. Pirlo doveva fare il suo percorso nell'Under 23 e crescere".