Nel pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio ha commentato così le news di giornata.

La Juve pensa di vendere uno tra CR7 e Dybala, che ne pensa?

"La differenza la fanno i campioni, la qualità. Se devo ricostruire una squadra, lo faccio puntando sulla qualità. Ronaldo non può essere il problema della Juventus. Forse lui è una Ferrari e non ha avuto il pilota adatto per portarlo avanti. Mi sembra strano che Pirlo dica che Dybala nel suo 4-3-3 non può giocare. Sarebbe un errore. Deve ricostruire la squadra da entrambi, affinchè siano compatibili. Se fossi costretto, sacrificherei Dybala, visto il modulo che vuole utilizzare Pirlo".

Un pensiero sull'uscita di scena dalla Champions dell'Atalanta e su come rimanere lì in alto:

"Ho visto una squadra di stampo internazionale, quasi inglese. E' stata una squadra fisica, battagliera, a cui è mancato Ilicic e un Papu Gomez di qualità. Servirà migliorare proprio questa, anche nello scouting. Ora serve quella qualità che ti permette di rimanere in alto".

Inter favorita contro lo Shakthar?

"E' la squadra più quadrata e caricata al massimo dal punto di vista emotivo. L'ho vista anche bene dal punto di vista fisico, nonostante qualche sbandata. E sta crescendo Eriksen, che va utilizzato nella maniera migliore. Credo che possa vincere l'Europa League".