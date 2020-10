tmwradio Di Marzio: "La Juve non può aspettare Pirlo. Napoli, Scudetto possibile"

A commentare le vicende in casa Juve e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Juve, c'è un problema con Pirlo?

"La Juve non può aspettare gli esperimenti di Pirlo. La Juve, per il suo dna, deve vincere subito. Questi giovani, che sono comunque bravi, sarebbero da provare in un altro contesto. Non credo che possa continuare con cambi troppo frettolosi, come visto in queste prime uscite. La Juve non ha tempo per aspettare Pirlo, e lui deve essere aiutato. Deve trovare dei punti di riferimento in squadra e i senatori dovrebbero aiutarlo in questo".

Questo Napoli dove può arrivare?

"E' pronto per entrare nel novero delle squadre che possono puntare allo Scudetto. Sulle fasce ha giocatori scattanti, Osimhen riesce a tenere a bada le difese e poi con Bakayoko è riuscita ad avere una diga davanti alla difesa. E' una squadra che va a mille, ha i ricambi giusti, avesse preso anche un esterno a sinistra come Emerson Palmieri avrebbe raggiunto la perfezione. Adesso può puntare allo Scudetto".

Che succede alla Lazio?

"Potevano fare qualcosa in più sul mercato, Lotito doveva garantire qualcosa in più ad Inzaghi. C'erano assenze con la Samp, ma non deve essere un'attenuante. Immobile è insostituibile, ma ha anche Luis Alberto e Milinkovic irriconoscibili. Io credo però che possa riprendersi presto".