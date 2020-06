tmwradio Di Marzio: "La Juventus su Chiesa e Kumbulla. Inter parte in ritardo"

vedi letture

Gianni Di Marzio ha commentato le notizie di mercato nel corso di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sarà difficile tenere concentrati i giocatori, tenendoli lontani dalle voci di mercato?

"E' sempre stato il tallone d'Achille dei giocatori. Chi è in odore di trasferimento, sarà sul chi va là. Molti sono in scadenza, altri si sono già sistemati, almeno verbalmente. Chi come Lautaro è in bilico, ma lo vedo al Barcellona, sarà difficile che rimanga mentalmente concentrato sul finale di stagione, nonostante sia un professionista e un combattente".

Roma: Petrachi dice che forse i giocatori non si impegnano così tanto adesso. Come può reagire la squadra?

"C'è una destabilizzazione,anche del tecnico oltre che dei giocatori, che sono particolarmente suscettibili a certe dichiarazioni. Certe cose se le legano al dito. E' stato troppo precipitoso nel fare certe dichiarazioni".

Dove finirà Chiesa?

"So che la Juve farà di tutto per soffiare all'Inter il giocatore, perché punta a quel ruolo di alto a destra".

Tutti su Kumbulla:

"In effetti la Juve preme di più sul giocatore perché offrirebbe un contratto di 5 anni. E il giocatore spinge per questa soluzione. La trattativa dell'Inter la sta conducendo Ausilio, ma Marotta è defilato per entrare nel vivo a breve".