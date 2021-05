tmw radio Di Marzio: "Lazio, a Inzaghi dico di aspettare. Coppa Italia, Atalanta favorita"

A commentare le notizie di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio.

Panchine bollenti in Serie A. Cosa consiglierebbe a Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso?

"Inzaghi lo stimo come uomo e come tecnico. Non è mai andato sopra le righe, si è fatto da solo come allenatore, ha fatto tutta la trafila con i giovani, lavorando bene e vincendo. Se si dovesse concretizzare qualche telefonata che ha avuto, può decidere solo lui. Gli dico di aspettare. A Gattuso gli dico di andare via dal Napoli, lo hanno trattato malissimo. Io sostengo che Allegri andrà al Real Madrid, ha dato la parola da tempo".

Juventus-Atalanta, come arrivano le due squadre alla finale di Coppa Italia?

"Ho sentito le parole di Pirlo ma tra il dire e il fare c'è una differenza. Ho visto sempre formazioni diversi, giocatori in ruoli non loro. L'Atalanta è una squadra europea, con la mentalità e i giocatori di livello europeo. Sono due squadre che giocano in maniera diversa. 3-4-1-2 per i bergamaschi, Juve col 4-4-2 con Dybala e Ronaldo che svariano sul fronte offensivo. Vedo l'Atalanta favorita, ma sono partite secche, quindi tutto può succedere".

Gasperini lo vede alla Juventus?

"Bisognerebbe trovare il suo successore all'Atalanta. Come caratteristiche vedo solo De Zerbi, che però andrà all'estero. Mi chiedo se Gasperini sia il top come Conte. Io credo di sì, se l'è meritato sul campo".