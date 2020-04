tmwradio Di Marzio: "Milan, Pioli ha lavorato bene ma non credo sarà riconfermato"

vedi letture

Mister Gianni Di Marzio ha detto la sua sui temi principali di giornata durante il pomeriggio di TMW Radio, a Maracanà.

Ora i club di A sono uniti nel ripartire. Che ne pensa?

"Dovevamo uniformarci a livello europeo. Il rischio sarebbe pari a zero, visto che sono super controllati i calciatori. Il fatto che ora siano tutti d'accordo è buono. Ora dobbiamo vedere le modalità di ripresa. Ho letto Ceferin, che ha detto di ripartire anche a porte chiuse. Se c'è la disponibilità ai controlli, è un passaggio chiave per ripartire".

Lukaku ha rivelato che a fine gennaio in tanti nell'Inter erano malati:

"Potrebbe essere un dato importante per capire l'incidenza del virus. E che quindi anche i giocatori hanno avuto il Coronavirus".

Sei favorevole alla riconferma dal Milan di Pioli?

"Ha lavorato bene, si è destreggiato benissimo in quel contesto. Ha fatto un passo indietro rispetto a Ibrahimovic, che ha trainato lo spogliatoio, è stato determinante. Lo svedese mi ha sorpreso, visto che veniva dagli Usa. Me lo aspettavo affaticato e invece ha dimostrato di poter giocare ancora ad alti livelli. Ma la sensazione per me è che Pioli sia già out".