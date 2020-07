tmwradio Di Marzio: "Milan, serve una punta di qualità. Juve, Arthur non mi convince"

A TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio ha parlato di Milan e Juventus e delle prospettive future dei due club.

Milan che può puntare alla Champions il prossimo anno?

"Non so se rimarrà anche Ibra, perché è stato determinante per Pioli, oltre quello che è l'aspetto tecnico. Senza Ibra sarà lo stesso Pioli che dovrà dare personalità alla squadra e cercare di completarla con altri elementi. Per esempio manca una punta centrale. Punterei su un attaccante di qualità ma non farei follie. Punterei sulla qualità".

Se arrivasse Milik al posto di Higuain, oltre ad Arthur per Pjanic, sarebbe rinforzata la Juve?

"Sul piano tecnico sicuramente sono più per le partenze che per questi arrivi. Arthur nel Barcellona non ha mai dimostrato la sua leadership, fatta vedere con la Nazionale nell'U21. Milik poi non mi ha mai convinto. Un buon giocatore ma la Juve ha bisogno di altro".

Si potrebbe vendere CR7 per fare cassa e acquistare altri giovani promettenti?

"Non ho nessun dubbio sul tenerlo, è fenomenale. Fa la fortuna di ogni squadra e allenatore. Se non hai un attaccante di grande valore, non vinci".

Che futuro per Chiesa?

"E' tra i giovani emergenti, è molto offensivo, cerca sempre la porta, ti punta e va a rete. Sulle qualità non ci sono dubbi, ma il suo abito adatto è il 4-3-3, anche se ha fatto la gavetta con il 4-4-2. Nel 3-4-3 di Iachini è troppo lontano dalla porta".